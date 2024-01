Wie bereits berichtet, geriet in der Silvesternacht gegen 00:40 Uhr eine Terassenüberdachung zweier Doppelhaushälften in der Karlstraße in Rheinstetten in Brand.

Karlsruhe (ots) - Anschließend griff der Brand auf das Gebäude über, sodass es Sachschaden von rund 1.000.000 Euro entstand. Die Brandursache war zunächst unklar.



Nach einer Untersuchung des Brandorts und ersten Ermittlungen der Kriminalbeamten ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Vielmehr gehen die Brandermittler derzeit davon aus, dass der Gebäudebrand im Zusammenhang mit dem Silvesterfeuerwerk stehen dürfte. Derzeit wird geprüft, ob der Brand durch Feuerwerkskörper fahrlässig verursacht wurde.



In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei Zeugen, die sich in der Silvesternacht im Bereich der Karlstraße in Forchheim aufgehalten haben, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.



Larissa Bollinger, Pressestelle