Eine 74-jährige Frau wurde am Mittwochvormittag am Karlsruher Hauptbahnhof von einer Unbekannten angerempelt.

Karlsruhe (ots) - Anschließend wurde ihre Geldbörse entwendet.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand lief die 74-jährige Frau gegen 10:00 Uhr den Treppenaufgang zum Gleis 13 nach oben, um dort in den Interregio-Express in Richtung Aalen zu nehmen. Kurz vor dem Erreichen des Bahngleises versetzte eine bislang unbekannte Täterin der Seniorin offenbar einen Stoß, sodass diese über ihren Koffer stolperte und zu Fall kam. Als sie sich kurz darauf wiederaufrichtete, bemerkte sie eine junge Frau in ihrer Nähe, die anschließend in unbekannte Richtung davonging. Auf dem Weg zum Zug stellte die Geschädigte schließlich fest, dass die Reißverschlüsse ihrer Handtasche geöffnet und ihr Geldbeutel offenbar gestohlen worden war.



Die Geschädigte zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen an den Händen zu. Sie begab sich zunächst nach Hause und erstattete im Nachgang Anzeige bei der Polizei.



Bei der Tatverdächtigen soll es sich laut Angaben des Tatopfers um eine junge Frau mit dunkler Haut, braunen Augen und braunen lockigen Haaren handeln.



Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-3411 beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt zu melden.



