Bei einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrzeugführern wurde am Freitagnachmittag eine Person durch freigesetztes Reizgas leicht verletzt.

Karlsruhe (ots) - Gegen 16:30 Uhr fuhr ein 24-jähriger Lkw-Fahrer auf der Rheinhafenstraße in Richtung Pulverhausstraße. In gleicher Fahrtrichtung schloss in der Folge ein unbekannter Autofahrer auf gleiche Höhe zu dem Lkw auf. Im weiteren Verlauf entwickelte sich offenbar aus bislang unbekannter Ursache ein verbaler Streit zwischen den Fahrzeugführern. Beide Verkehrsteilnehmer stoppten schließlich auf der zweispurigen Fahrbahn ihre Fahrzeuge. Nachfolgend mündete der verbale Streit wohl in gegenseitigen Beleidigungen, woraufhin der unbekannte Pkw-Führer offenbar unvermittelt ein Pfefferspray zückte und dem 24-Jährigen ins Gesicht sprühte. Anschließend fuhr der Autofahrer unerkannt davon.

Bei dem Fahrzeug des Unbekannten soll es sich um einem schwarzen Renault handeln.

Der 24-jährige Lkw-Fahrer erlitt Reizungen der Augen und Atemwege und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.



Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 0721 666-3611 mit der Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung setzen.



Steffen Schulte, Pressestelle