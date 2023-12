Ein Streit zwischen vier jungen männlichen Personen am Donnerstagabend auf dem Schlossplatz eskalierte zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung bei der auch ein Messer im Spiel war.

Karlsruhe (ots) - Nach derzeitigem Kenntnisstand verwickelten ein 15-jähriger Jugendlicher und ein 18-Jähriger zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren gegen 21:15 Uhr auf der Eisbahn vor dem Schloss offenbar zunächst in einen verbalen Streit.



Im weiteren Verlauf schlug der Jugendliche den 22-jährigen Mann wohl ins Gesicht. Als der zweite junge Mann seinem Freund zur Hilfe kam, sei er von dem 18-Jährigen Begleiter des Jugendlichen ebenfalls ins Gesicht geschlagen worden. Die beiden Geschädigten wurden dabei leicht verletzt.



Da sich der 21-Jährige wohl gegen diesen Angriff wehrte, zog der 18-Jährige nach bisheriger Kenntnis ein Klappmesser und stach in Richtung des jungen Mannes. Dieser konnte dem Stich glücklicherweise ausweichen und trug keine Verletzungen davon. Der 15-Jährige wurde von der hinzugerufenen Polizei noch am Schlossplatz festgenommen, dem 18-Jährigen gelang die Flucht. Das Polizeirevier Marktplatz hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



Jana Brenner, Pressestelle