Bei zwei Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Straßenbahnen am Donnerstagabend im Stadtbereich Karlsruhe wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Karlsruhe (ots) - Der erste Unfall ereignete sich gegen 16:45 Uhr im Kreuzungsbereich zwischen der Brauerstraße und der Gartenstraße.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr eine Renault-Fahrerin auf der Brauerstraße in Richtung Kriegsstraße und kam verkehrsbedingt auf der Kreuzung zum Stehen. Dabei blockierte sie wohl die Bahnschienen für eine Straßenbahn der Linie 2, welche von der Gartenstraße kommend links in Richtung ZKM abbiegen wollte. In der Folge fuhr die Autofahrerin wohl rückwärts, um Platz für die Straßenbahn zu schaffen. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr die 62-Jährige offenbar kurz darauf erneut an und stieß gegen die linke Seite der Straßenbahn, welche ihre Fahrt bereits fortgesetzt hatte.

Keiner der Beteiligten wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Der Straßenbahnverkehr wurde um 17:30 Uhr wieder freigegeben.



Ein weiterer Unfall mit Beteiligung einer Straßenbahn ereignete sich um 17:15 Uhr in Mühlburg in der Schillerstraße. Hier kam eine BMW-Fahrerin offenbar verkehrsbedingt in der Schillerstraße im Einmündungsbereich zur Goethestraße zum Stehen. Der Fahrer einer entgegenkommenden Straßenbahn der Linie 4 schätzte nach bisherigem Kenntnisstand den verbleibenden Abstand zur Autofahrerin falsch ein und streifte den Pkw beim Vorbeifahren. Auch hier wurde keiner der Beteiligten verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.



