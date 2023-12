Nach einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen war die Bundesstraße 3 am Donnerstagmorgen bei Malsch für mehrere Stunden gesperrt.

Karlsruhe (ots) - Ersten Feststellungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr ein 52-jähriger Transporter-Fahrer gegen 09:40 Uhr auf der B3 von Neumalsch kommend in Richtung Ettlingen, als der Verkehr stockte und der Verkehr zum Stillstand kam. Da der Mann seinen Kastenwagen offenbar nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und um eine Kollision mit einem vorausfahrenden Seat zu verhindern, wich der 52-Jährige auf die Gegenfahrbahn aus. Dort kollidierte er dann frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Ein nachfolgender Kleintransporter konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr auf den Transporter des 52-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter des vermeintlichen Unfallverursachers gedreht und der Kleintransporter in den Grünstreifen abgewiesen.



Der 52-jährige Kastenwagen-Fahrer zog sich bei dem Zusammenstoß nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.



Der Sachschaden an den Unfallfahrzeugen beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 150.000 Euro. Sowohl die beiden Transporter als auch der Lastwagen waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Bergungs-und Reinigungsarbeiten war die Bundesstraße zwischen Neumalsch und Ettlingen-Bruchhausen bis gegen 15:20 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.



Larissa Bollinger, Pressestelle