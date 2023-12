Über eine Terrassentür brachen bislang unbekannte Täter am Freitagabend in eine Doppelhaushälfte in Malsch ein.

Karlsruhe (ots) - In der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 18:30 Uhr nutzten Einbrecher wohl die Abwesenheit der Bewohner und gelangten über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Innere des Hauses in der Bahnhofstraße. Dort durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten im 1. OG. Ob die Eindringlinge bei ihrer Suche nach Wertgegenständen fündig wurden, ist noch Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Nummer 07243 32000 in Verbindung zu setzen.



Sigrid Lässig, Pressestelle