Im Keller einer Gaststätte in der Hauptstraße in Rheinstetten-Forchheim brach am Montagabend ein Brand aus.

Karlsruhe (ots) - Verletzt wurde glücklicherweise niemand.



Ein Angestellter des Restaurants wurde gegen 18:00 Uhr auf das Feuer aufmerksam und wählte den Notruf. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich mehrere Mitarbeiter, Gäste und Anwohner in dem Gebäude, die von den alarmierten Einsatzkräften umgehend evakuiert wurden.

Der Berufsfeuerwehr Karlsruhe und der Freiwilligen Feuerwehr Rheinstetten gelang es den Brand zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Gebäudes zu verhindern.



Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 50.000 Euro.



Zur Spurensicherung am Brandort wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen.



Bereits am Vortag kam es im Keller des Anwesens zu einem Brand im Bereich einer Waschmaschine, bei dem zwei Mitarbeiter des Restaurants bei Löschversuchen leicht durch Rauchgas verletzt wurden.



Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 666-5555 zu melden.



Larissa Bollinger, Pressestelle