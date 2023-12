Eine bislang unbekannte Täterschaft setzte am Mittwochnachmittag in Forchheim einen Pkw in Brand.

Karlsruhe (ots) - Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein Passant gegen 16:30 Uhr auf ein brennendes Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Vogesenstraße aufmerksam und wählte den Notruf. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und verhinderte weitere Schäden an umliegenden Fahrzeugen. Am Pkw selbst entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Wer und was den Brand ausgelöst hat, ist nun Teil der weiteren Ermittlungen.



Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.



