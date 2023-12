Wie bereits berichtet, brannte in der Nacht auf Mittwoch ein Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße in Rheinstetten-Forchheim.

Karlsruhe (ots) - Brandermittler der Kriminalpolizei Karlsruhe untersuchten am Mittwochvormittag den Brandort. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass vermutlich Dacharbeiten am Vortag, bei denen auch Bitumen verwendet wurde, ursächlich für den Brand gewesen sein dürften. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung und damit einen möglichen Zusammenhang zu vorausgegangenen Bränden im Stadtteil Forchheim, erlangten die Ermittler nicht.



Larissa Bollinger, Pressestelle