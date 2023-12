Aus bislang noch unbekannter Ursache brach in der Nacht auf Mittwoch in einem Rohbau in der Lindenstraße in Rheinstetten-Forchheim ein Brand aus.

Karlsruhe (ots) - Ein Anwohner bemerkte gegen 23:00 Uhr ein Feuer im Bereich des Dachstuhls eines im Rohbau befindlichen Mehrfamilienhauses und verständigte die Feuerwehr.



Die Einsatzkräfte konnten den Brand schließlich gegen 00:45 Uhr löschen. Im Laufe der Nacht waren jedoch weitere Nachlöscharbeiten notwendig, nachdem sich offenbar Glutnester erneut entflammten.



Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in dem Gebäude.

Es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.



Da beim derzeitigen Ermittlungsstand eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei Karlsruhe die Ermittlungen übernommen und zur genauen Erforschung der Brandursache die Kriminaltechnik hinzugezogen.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.



Larissa Bollinger, Pressestelle