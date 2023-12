Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Ein 21-jähriger Tatverdächtiger ist am Samstagnachmittag nach einem Überfall auf einen Supermarkt in Rheinstetten vorläufig festgenommen worden.

Karlsruhe (ots) - Er wurde am heutigen Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Untersuchungshaft.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann gegen 14:40 Uhr einen Supermarkt in der Hertzstraße betreten haben. Während des Bezahlvorgangs soll er ein Messer gezogen und hiermit einen Kassierer bedroht haben. Sodann soll er in die offene Kasse gegriffen und hieraus Bargeld in Höhe von ca. 400 Euro entwendet haben. Im Anschluss flüchtete er aus dem Laden.



Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung kontrollierten Polizeibeamte gegen 15:20 Uhr einen Fahrgast in einer Straßenbahn. Da auf ihn die Täterbeschreibung exakt zutraf, nahmen die Beamten den bereits einschlägig vorbestraften Mann vorläufig fest.



Mit einem zwischenzeitlich erwirkten Durchsuchungsbeschluss durchsuchten die Ermittler anschließend die Wohnung des mutmaßlichen Räubers und stellten Beweismittel sicher.



Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe



Dennis Krull, Polizeipräsidium Karlsruhe