Ein Sachschaden in Höhe von etwa 85.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 36 am gestrigen Montag.

Karlsruhe (ots) - Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein VW-Fahrer gegen 10:10 Uhr auf der B36 bei Mörsch in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf Höhe der Straßenkreuzung zum Ettlinger Weg überholte der Mann mit seinem Golf offenbar zunächst an der Ampelanlage wartende Verkehrsteilnehmer und fuhr dann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte der Golf-Fahrer mit einer Citroen-Fahrerin welche gerade die Kreuzung überquerte. In der Folge geriet der VW Golf durch den Aufprall ins Schleudern und prallte gegen einen Ampelmast und ein Verkehrszeichen, bis er schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Glücklicherweise wurde wohl niemand bei dem Verkehrsunfall verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 85.000 Euro.



Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich unter 07243 32000 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.



Steffen Schulte, Pressestelle