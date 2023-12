Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe findet ab Ende November wieder eine Vielzahl von Weihnachtsmärkten und anderen vorweihnachtlichen Veranstaltungen statt.

Karlsruhe (ots) - Erfahrungsgemäß bieten das hohe Personenaufkommen und dichte Gedränge Taschendieben günstige Tatgelegenheiten, an das Hab und Gut der Besucher zu gelangen. Deshalb führt das Polizeipräsidium Karlsruhe für die Dauer der vorweihnachtlichen Märkte vor Ort zielgerichtete Präsenzstreifen sowie Präventionsmaßnahmen durch.



Um es den Taschendieben so schwer wie möglich zu machen, rät die Polizei zudem, sich folgende Fragen zu stellen:



- Habe ich zu viel Bargeld dabei?

- Sind meine Taschen unverschlossen?

- Sind Handtasche oder Rucksack unbeaufsichtigt?

- Trage ich meinen Geldbeutel in der Außentasche?

- Steckt mein Handy in der Gesäßtasche?

- Bin ich unaufmerksam oder lasse ich mich ablenken?



Geschädigte eines Diebstahls sollten sich umgehend unter der Rufnummer 110 an den Polizei-Notruf wenden und sich, wenn möglich, die Täterbeschreibung einprägen. Abhandengekommene Karten können unter der Rufnummer 116 116 gesperrt werden.



Weitere Informationen zum Schutz vor Taschendiebstählen sind auf dem Internetauftritt der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/ zu finden.



Dennis Krull, Pressestelle