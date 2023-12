Ein offenbar alkoholisierter Autofahrer verursachte am Mittwochabend zwischen Freidrichstal und Staffort einen Verkehrsunfall, bei dem er einen Kreisverkehr überfuhr, abhob und eine Leitplanke durchbrach.

Karlsruhe (ots) - Den ersten Feststellungen zufolge fuhr der 34-Jährige gegen 20:45 Uhr auf der Kreisstraße 3579 von Friedrichstal kommend in Richtung Staffort in den Kreisverkehr ein. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit überfuhr der Mercedes-Fahrer die Mittelinsel des Kreisverkehrs, hob ab und durchbrach eine Leitplanke. In der Folge wurde der Pkw die Böschung hinab geschleudert und kam auf einem Radweg zum Stehen. Einen zum Unfallzeitpunkt in gleicher Fahrtrichtung im Kreisverkehr fahrenden BMW verfehlte der Mercedes offenbar nur knapp.



Der 34-Jährige Mercedes-Fahrer zog sich bei dem Unfall nach bisherigem Erkenntnisstand lediglich leichte Verletzungen zu.



Nachdem sich im Rahmen der Unfallaufnahme Verdachtsmomente auf eine Alkoholisierung bei dem 34-Jährigen ergaben, führten Polizeibeamte bei dem Unfallfahrer einen Atemalkoholtest durch. Dieser zeigte einen Wert von rund 0,9 Promille an. Aufgrund des Messergebnisses musste der vermeintliche Unfallverursacher die Beamten zur Dienststelle begleiten und eine Blutprobe abgeben. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.



Er muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.



Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sach-und Flurschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.



Larissa Bollinger, Pressestelle