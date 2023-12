In der Zeit zwischen Montag 17:00 Uhr und Dienstag 01:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Spöck ein.

Karlsruhe (ots) - Die Einbrecher nutzen offenbar die Abwesenheit der Hausbewohner um gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Lilienweg einzudringen. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten Schubladen und Schränke auf der Suche nach Wertgegenständen. Ersten Einschätzungen zufolge wurden wohl Uhren und Schmuck entwendet. Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Rufnummer 0721 967180 in Verbindung zu setzen.



Steffen Schulte, Pressestelle