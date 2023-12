Ein stark alkoholisierter Pkw-Fahrer verursachte am Sonntagnachmittag einen Auffahrunfall auf der Kreisstraße 3575.

Karlsruhe (ots) - Nach bisherigem Kenntnisstand stellte ein Verkehrsteilnehmer einen Hyundai-Fahrer fest, der in Weiher von der Ubstadter Straße kommend die K3575 in Richtung Kronau befuhr und dabei offenbar die Leitplanke streifte. Dadurch gefährdete der 58-Jährige den nachkommenden Verkehrsteilnehmer, der eine Kollision wohl nur durch eine Gefahrenbremsung verhindern konnte.

Im weiteren Verlauf soll der Pkw Schlangenlinien gefahren sein und habe trotz unübersichtlicher Verkehrslage mit überhöhter Geschwindigkeit einen vorausfahrenden Pkw überholt.

Schließlich wendete er offenbar im Industriegebiet in Kronau und befuhr erneut die K3575 in Richtung Bruchsal. Am Kreisverkehr K3575/K3584 zwischen Stettfeld und Weiher verursachte der Hyundai-Fahrer wohl einen Auffahrunfall.

Verletzt wurde dabei nach bisheriger Kenntnis niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme vor Ort wurde beim Unfallverursacher ein Atemalkoholwert von über 1,8 Promille festgestellt.



Jana Brenner, Pressestelle