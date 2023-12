Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag in ein Wohnhaus in Weiher eingedrungen und haben Bargeld und Schmuck entwendet.

Karlsruhe (ots) - In der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 14:20 Uhr gelangten die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster im Terrassenbereich in ein Einfamilienhaus im Westring. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertsachen. Anschließend entkamen die Diebe unerkannt. Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden ist noch Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.



Wer verdächtigte Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter den Rufnummer 07253 80260 in Verbindung zu setzen.



Sigrid Lässig, Pressestelle