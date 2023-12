Unbekannte brachen am Mittwoch in ein Einfamilienhaus im Schlehenweg in Waldbronn-Busenbach ein.

Karlsruhe (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter zwischen 16:30 Uhr und 20:10 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Obergeschoss des Einfamilienhauses durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume nach Wertsachen und flüchteten anschließend unerkannt.



Der entstandene Diebstahls- und Sachschaden kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden.



Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Rufnummer 07243 32000 in Verbindung zu setzen.



Sigrid Lässig, Pressestelle