Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 564 zwischen Bad Herrenalb und Ettlingen wurden zwei Verkehrsteilnehmer teilweise schwer verletzt.

Karlsruhe (ots) - Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 60-jähriger VW-Fahrer gegen 15:00 Uhr auf der Albtalstrecke in Richtung Ettlingen. In einer langgestreckten Kurve auf Höhe Neurod geriet der 60-Jährige mit seinem Auto wohl infolge einer Ölspur auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Opel.



Der VW-Fahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 25-jährige Fahrer des entgegenkommenden Opel erlitt derzeitigen Erkenntnissen nach leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 20.000 Euro.



Aktuell ist die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird derzeit aus Richtung Ettlingen über Etzenrot und aus Richtung Bad Herrenalb über Pfaffenrot umgeleitet.



Die Ermittlungen nach dem bislang unbekannten Verursacher der Ölspur ist Gegenstand weiterer Nachforschungen. Zeugen hierzu werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/944840 bei der Verkehrspolizei zu melden.



Ralf Eisenlohr, Pressestelle