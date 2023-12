Aus einem Tanklastzug auslaufendes Heizöl hat am Montag für teilweise chaotische Verhältnisse auf mehreren Straßen zwischen Karlsruhe und Stuttgart-Zuffenhausen gesorgt.

Karlsruhe (ots) - Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer startete gegen Mitternacht mit einem Tanklastzug in Karlsruhe-Knielingen. Mutmaßlich aufgrund eines defekten oder eingefrorenen Entwässerungsventils begann kurz nach Beginn der Fahrt Heizöl aus dem Tanklaster auszulaufen, ohne dass der 53-Jährige dies bemerkte.



Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen gelangten etwa 1100 Liter Heizöl auf die Straßen.



Der Lkw fuhr bei Karlsruhe-Knielingen auf die B10, die er an der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte verließ und auf die Bundesautobahn 5 in Richtung Süden auffuhr. Am Autobahndreieck Karlsruhe wechselte er auf die Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart, der er bis zum Autobahndreieck Leonberg folgte. Dort fuhr der 53-Jährige auf die Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Heilbronn, die er für eine kurze Pause im Bereich Stuttgart-Zuffenhausen verließ und mit dem Tanklastzug anhielt. Dabei bemerkte der Fahrer den Austritt des Heizöls. Im Beisein der bereits verständigten Polizei konnte zunächst das Ventil provisorisch geschlossen werden. Anschließend wurde ein zweiter Tanklastzug angefordert, um das noch im Tank verbliebene Heizöl abpumpen zu können.



Der Tanklastzug legte von Karlsruhe bis zum Stopp in Stuttgart-Zuffenhausen rund 90 Kilometer zurück. Über die komplette Strecke trat Heizöl aus dem Tank aus und verunreinigte die betroffenen Fahrbahnen erheblich. Aufgrund der winterlichen Temperaturen bildete sich teilweise Blitzeis und sorgte stellenweise für spiegelglatte Straßen, erhebliche Verkehrsbehinderungen und Unfälle. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Polizeipräsidien Karlsruhe, Pforzheim und Stuttgart, mehrere Autobahnmeistereien sowie das THW sind seit der Nacht damit beschäftigt, den Verkehr zu sichern und Fahrbahnen zu reinigen und abzustreuen. Die Maßnahmen dauern zur Stunde noch an und werden sich voraussichtlich noch bis gegen Mittag erstrecken.



Dennis Krull, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe