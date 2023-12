Am Freitagnachmittag zwischen 16:00 Uhr und 17:10 Uhr kam es auf der BAB5 zwischen Karlsruhe und Rastatt zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen.

Karlsruhe / Rastatt (ots) - Ein 50-Jähriger befuhr mit seinem weißen VW T-Roc die BAB5 in südliche Richtung und überholte mehrere Verkehrsteilnehmer auf der rechten Spur und auf dem Standstreifen. Darüber hinaus machte er mehrere Vollbremsungen, so dass es zu gefährlichen Situationen und Beinahunfällen kam.

Verkehrsteilnehmer, welche diese Situation beobachtet haben oder selbst durch das Verhalten gefährdet wurden, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Tel. 0721 944840