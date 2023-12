In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach ein bisher unbekannter Täter in das Gebäude einer Autowerkstatt in der Hauptstraße in Allendorf-Bromskirchen ein.

Korbach (ots) - Der Täter gelangte auf das Grundstück, wo er wahrscheinlich mit einer aufgefundenen Leiter ein Fenster in mehreren Meter Höhe erreichen konnte. Der Unbekannte hebelte das Fenster auf und konnte so in das Gebäude einsteigen. Hier durchsuchte er mehrere Räume und entwendete eine geringe Menge Bargeld und Computerteile im Gesamtwert von etwa 200 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.



Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.



Dirk Richter



Kriminalhauptkommissar