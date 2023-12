In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendete ein bisher unbekannter Täter Schuhe aus einem Schuhgeschäft in der Schloßstraße in Bad Arolsen.

Korbach (ots) - Der Täter zerstörte auf noch nicht bekannte Weise eine Schaufensterscheibe. Aus dem Geschäft entwendete er nach ersten Erkenntnissen mindestens zehn Paar Schuhe. Die Höhe des Sachschadens und des Stehlgutes sind noch unklar.



Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.



Dirk Richter



Kriminalhauptkommissar