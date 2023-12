Hochwertige Pedelecs haben Einbrecher in der Nacht von Samstag (16.Dezember) auf Sonntag (17.

Korbach (ots) - Dezember) aus einem Fahrradgeschäft in der Berliner Straße in Bad Wildungen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.



Die unbekannten Täter warfen einen Fahrradständer aus Metall in eine Schaufensterscheibe des Geschäftes. Anschließend konnten sie in die Verkaufsräume gelangen, wo sie etwa ein Dutzend hochwertige Pedelecs,fast ausschließlich der Marke Conway, entwendeten.



Der Gesamtwert der gestohlenen Pedelecs bewegt sich im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Sachschaden wurde auf 5.000 Euro geschätzt. Zum Abtransport müssen die Täter ein größeres Fahrzeug, mindestens einen Transporter, benutzt haben.



Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Bad Wildungen verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der 05621/70900 bei der Polizeistation Bad Wildungen.



Dirk Richter



Kriminalhauptkommissar