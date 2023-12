In der Zeit von Samstag (23. Dezember) bis Montag (25.

Korbach (ots) - Dezember) entwendeten unbekannte Täter ein Notstromaggregat samt Europalette aus einer nicht verschlossen Scheune in der Straße Am Schifftal am Ortsrand von Bad Wildungen-Hüddingen. Die Täter stahlen außerdem zwei Anhängerkupplungen. Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt über 5.000 Euro.



Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.



Dirk Richter



Kriminalhauptkommissar