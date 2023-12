In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach ein bisher unbekannter Täter in ein Hotel in der Brunnenallee in Bad Wildungen ein.

Korbach (ots) - Der Täter öffnete gewaltsam ein Kellerfenster und konnte so in das Gebäude einsteigen. Er durchsuchte den Thekenbereich und andere Räume und entwendete etwa 100 Euro aus einer Kasse. Der Sachschaden wurde 500 Euro geschätzt.



Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.



Dirk Richter



Kriminalhauptkommissar