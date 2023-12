In der Zeit von Freitagnachmittag (15.

Korbach (ots) - Dezember) bis Sonntagabend (17. Dezember) entwendete ein unbekannter Täter einen grauen Audi A5 Coupe mit KB-Kennzeichen.



Das Auto im Wert von etwa 25.000 Euro stand unter einem Carport vor einem Wohnhaus in der Straße Knechtsäcker in Bottendorf. Von dem sieben Jahre alten Audi fehlt trotz der eingeleiteten Fahndung bislang jede Spur. Wann genau der Dieb zuschlug und wie er bei dem Diebstahl vorging, ist derzeit noch unklar. Die Besitzer waren über das Wochenende nicht zuhause und stellten den Autodiebstahl am Sonntagabend fest.



Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.



Dirk Richter



Kriminalhauptkommissar