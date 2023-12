Zu zwei Einbrüchen in Gewerbeobjekte kam es in den letzten Tagen in Diemelstadt.

Korbach (ots) - Die Polizei sucht Zeugen



In der Nacht zum heutigen Mittwoch brach ein Unbekannter in das Gebäude einer Verpackungsfirma im Laubacher Weg in Rhoden ein. Er hatte eine Scheibe eingeschlagen und gelangte so in das Gebäude. Aus einem Büro entwendete er Lebensmittel im Wert von 15 Euro aus einem Präsentkorb. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro



In Wethen verschaffte sich der Täter in der Zeit von Montagmittag bis Mittwochmorgen gewaltsam Zutritt in das Gebäude einer Landmaschinenfirma in der Teichstraße. Auch hier schlug er eine Fensterscheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen. Aus einem Büroraum entwendet er Bargeld. Der Gesamtschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.



Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.



Dirk Richter



Kriminalhauptkommissar