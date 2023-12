In der Nacht von Samstag (9.

Korbach (ots) - Dezember) auf Sonntag (10. Dezember) entwendeten unbekannte Täter Steuergeräte von drei Sattelaufliegern von einem Logistikgelände am Ortsrand von Diemelstadt-Rhoden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von fast 20.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.



Die Täter begaben sich auf das Firmengelände in der Nähe zur Auffahrt zur Autobahn A 44. Dort gingen sie offensichtlich zielgerichtet vor. Sie krochen unter insgesamt drei Sattelauflieger, durchtrennten Schläuche und schraubten die Steuergeräte ab. Die entwendeten Steuergeräte haben einen Gesamtwert von etwa 4.500 Euro, zusätzlich verursachten die Täter Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.



Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.



Dirk Richter



Kriminalhauptkommissar