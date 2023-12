Am Mittwochabend kam es in Frankenberg zu drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser.

Korbach (ots) - Einmal blieben die Täter ohne Beute, zweimal konnten sie nur geringe Mengen Bargeld entwenden. In allen Fällen nutzten die Täter die Dunkelheit und die Abwesenheit der Bewohner aus. Die Polizei sucht Zeugen.



Nur kurz verlassen hatten die Bewohner ihr Haus in der Straße In der Hohle. Als sie gegen 17.30 Uhr zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass die Täter gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude gelangt waren. Hier hatten sie offensichtlich gerade erst angefangen zu durchsuchen. Wahrscheinlich wurden sie von den heimkehrenden Bewohnern gestört und mussten daher ohne Beute flüchten.



In der Frankenauer Straße stiegen die Täter zwischen 19.00 und 22.00 Uhr in zwei Einfamilienhäusern ein. Sie gelangten durch gewaltsames Öffnen von einem Fenster und einer Terrassentür in die Gebäude, wo sie alle Räume durchsuchten. In beiden Fällen konnten sie nur wenig Bargeld stehlen, verursachten aber einen Gesamtschaden von etwa 1.500 Euro.



Im Zusammenhang mit den Einbrüchen bittet die Polizei die Bürger, die Augen offen zu halten und bei verdächtigen Beobachtungen nicht zu zögern und den Notruf zu wählen. Die Täter nutzen bei ihren Einbrüchen in Wohnhäuser zumeist den Schutz der Dunkelheit und die Abwesenheit der Bewohner aus. Nicht selten haben sie ihr Ziel vor der Tat ausbaldowert und sich im Wohngebiet herumgetrieben.



Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 05631-9710 um Hinweise.



Dirk Richter



Kriminalhauptkommissar