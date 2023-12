In der Zeit von Freitag, 22. Dezember, bis Mittwoch, 27.

Korbach (ots) - Dezember, brachen unbekannte Täter einen Baucontainer in der Hauptstraße in Battenhausen auf. Aus dem Container entwendeten sie verschiedene Baumaschinen und Werkzeuge. U.a. wurde eine Verdichtungsramme entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.



Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451 / 72030.