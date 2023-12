In der Nacht von Montag (25.

Korbach (ots) - Dezember) auf Dienstag (26.Dezember) brachen bisher unbekannte Täter in ein Korbacher Mobiltelefongeschäft ein.



Die Täter öffneten kurz vor Mitternacht gewaltsam eine Glastür und konnten so in das Geschäft in der Bahnhofstraße einsteigen. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten sie hier eine Smartwatch im Wert von etwa 300 Euro entwenden. Sie flüchteten anschließend, eventuell wurden sie auch gestört. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.



Durch einen Zeugen wurden zwei schwarz gekleidete, junge Männer gesehen, die vom Tatort wegrannten. Die beiden Tatverdächtigen stiegen in einen dunklen Kleinwagen, eventuell ein VW Golf, und setzten ihre Flucht fort.



Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.



Dirk Richter



Kriminalhauptkommissar