Am vergangenen Wochenende kam es zu insgesamt fünf Einbrüchen in Einfamilienhäuser.

Korbach (ots) - Zwei davon ereigneten sich in Waldeck-Sachsenhausen, zwei in Korbach und einer in Korbach-Meineringhausen. Ob alle fünf Taten im Zusammenhang stehen und auf das Konto derselben unbekannten Täter gehen, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei Korbach bittet um Hinweise.



Am Freitagabend zwischen 18.30 und 20.30 Uhr gelangten die Täter durch ein wahrscheinlich gekipptes Fenster in ein Haus in der Forststraße in Waldeck-Sachsenhausen. Hier durchsuchten sie alle Räume und entwendeten Bargeld.



In Sachsenhausen waren die Einbrecher auch in der Rosenstraße aktiv. In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen schlugen sie ein Loch in ein Fenster einer Garage und wollten offensichtlich durch das Fenster in die Garage und das Haus einsteigen. Die Täter scheiterten aber, da sie das Fenster nicht vollständig öffnen konnten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.



Im Korbacher Stadtteil Meineringhausen hatten es die Einbrecher am Samstagabend auf ein Einfamilienhaus im Fliederweg abgesehen. In der Zeit von 17.30 bis 23.00 Uhr hebelten sie eine Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Auch hier durchsuchten sie alle Räumlichkeiten, konnten aber nur ein paar Lebensmittel und eine geringe Menge Bargeld entwenden. Sie hinterließen aber einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.



Zu zwei Einbrüchen kam es in der Elberfelder Straße in Korbach. In einem Fall hebelten die Täter eine Terrassentür auf und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagmittag und Sonntagabend. In dem anderen Fall gelangten die Einbrecher zwar durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in das Objekt, wurden aber nicht fündig und mussten daher ohne Beute flüchten. Hier liegt die Tatzeit zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen.



Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder sonstige Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 05631/9710 bei der Kriminalpolizei Korbach zu melden.



Dirk Richter



Kriminalhauptkommissar