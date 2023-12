In Sachsenhausen brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße ein.

Korbach (ots) - Die Bewohner hatten das Haus am Mittwochmorgen (6. Dezember) verlassen und den Einbruch erst am Donnerstagabend (7. Dezember) gegen 17.30 Uhr festgestellt.



Die Einbrecher beschädigten eine Scheibe und konnten so durch ein Fenster in das Haus gelangen. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von etwa 400 Euro. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von etwa 500 Euro und konnten unerkannt flüchten.



Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.



Dirk Richter



Kriminalhauptkommissar