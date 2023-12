In der Nacht von Montag auf Dienstag brach ein unbekannter Täter in zwei Hotels in der Gemeinde Willingen ein.

Korbach (ots) - In einem Fall blieb er ohne Beute, einmal entwendete er Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise.



In der Hochsauerlandstraße im Willinger Ortsteil Usseln hebelte der Täter eine Tür auf und gelangte so in das Hotel. Er durchsuchte die Rezeption und Büroräume, konnte aber nach ersten Erkenntnisse nichts entwenden.



In Willingen verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zu einem Hotel in der Waldecker Straße, indem er auch hier eine Tür aufhebelte. Er durchsuchte mehrere Räumlichkeiten und entwendete Bargeld in Höhe von über 1.000 Euro.



Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 05631-9710 um Hinweise.



Dirk Richter



Kriminalhauptkommissar