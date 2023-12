Samstag nahmen Polizeibeamtinnen und -beamte des 4.

Kiel (ots) - Polizeireviers Kiel eine männliche Person vorläufig fest, die zuvor in einen Keller eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Gaarden eingebrochen ist.



Um 17:23 Uhr meldete sich ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses der Reeperbahn bei der Polizei und teilte mit, einen noch halb im Kellerfenster steckenden Einbrecher festgestellt zu haben. Bereits am Vortag sei es zu einem Einbruch in drei Kellerverschläge gekommen.



Die eingesetzten Polizeikräfte stellten vor Ort fest, dass bereits Diebesgut (Werkzeug) zum Abtransport bereitgestellt worden ist und nahmen den 25-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.



Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann mangels Haftgründen entlassen. Er wird sich in einem späteren Verfahren für die Tat verantworten müssen.



Das 4. Polizeirevier führt die weiteren Ermittlungen. Die Prüfung, ob der Mann für gleichartige Taten in Frage kommt, dauert an.



Kai Teichmann