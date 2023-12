Bereits seit dem 19.Oktober 2023 wird der 30 Jahre alte Niklas E.

Hohenfelde (ots) - aus Hohenfelde vermisst. Bisherige Suchmaßnahmen führten nicht zum Erfolg, wir bitten Medien und Bevölkerung um Unterstützung.



Der Mann wurde zuletzt am Donnerstag, 19.10.23, gegen 12:30 Uhr in Lütjenburg im Bereich der Kieler Straße / Schönberger Straße gesehen, als er einen Bus der KVP verlassen hat.



Der Vermisste hat kurze dunkelblonde Haare, ist etwa 180 cm groß und wiegt ca. 85 kg. Zur aktuellen Bekleidung können keine Angaben gemacht werden. Auffallend sind Tätowierungen auf beiden Handrücken sowie den Fingern.



Personen, die Niklas E. gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder den Polizeiruf 110 zu wählen.



Stephanie Lage