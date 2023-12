Aktuell suchen wir nach dem 79-Jährigen Bernd Ludwig M.

Schwentinental (ots) - Der Mann ist dringend auf ärztliche und medizinische Hilfe angewiesen.

Bisherige Suchmaßnahmen führten nicht zum Erfolg, wir bitten Medien und Bevölkerung um Unterstützung.



Der Mann wurde zuletzt am heutigen Morgen im Bereich seiner Wohnanschrift in der Klingenbergstraße in Schwentinental / Ortsteil Klausdorf gesehen. Mögliche Anlaufadressen sind das Marinearsenal und der Ortsteil Dietrichsdorf.



Der Vermisste hat eine Glatze, trägt einen grauen Bart und ist etwa 160 cm groß. Vermutlich ist er mit einem grün-schwarz kariertem Flanellhemd, einer blauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet.



Personen, die Bernd Ludwig M. gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich umgehend unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder den Polizeiruf 110 zu wählen.



Stephanie Lage