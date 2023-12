Gestern Nachmittag führten Polizeikräfte eine Geschwindigkeitskontrolle in Probsteierhagen durch.

Probsteierhagen (ots) - Insgesamt passierten 913 Verkehrsteilnehmer die Kontrollstelle. Ein Fahrzeugführer war doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt, ihn erwartet neben zwei Punkten in Flensburg ein Fahrverbot und ein Bußgeld.



Am 10.12.23 in der Zeit zwischen 13 und 17 Uhr registrierten die Beamtinnen und Beamten des Geschwindigkeitsmesstrupps des Polizeibezirksreviers Kiel insgesamt 913 Fahrzeugführer. Der eingerichtete Kontrollort an der L50, Alte Dorfstraße, Einmündung Krensberg liegt innerhalb der geschlossener Ortschaft mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Ziel der Überwachung ist die strikte Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, damit die unter Sonder- und Wegerechten abfahrenden Rettungsfahrzeuge gefahrlos auf die Landesstraße einbiegen können.

Von den 913 Fahrzeugführern überschritten 98 die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Dies entspricht einer Quote von 10,7 %. Die Polizisten leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.



Gegen 14:45 Uhr fuhr eine männliche Person mit seinem Pkw in Richtung Ortsmitte mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 109 km/h. Den Mann erwartet nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 1120 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von zwei Monaten.



Die Polizeidirektion Kiel wird auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.



Stephanie Lage