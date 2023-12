- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel - Dienstagabend kam es in Kiel-Elmschenhagen zu einem schweren Raub auf einen Drogeriemarkt unter Vorhalt einer Schusswaffe.

Kiel (ots) - Zwei Tatverdächtige entfernten sich vom Tatort. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung nahmen Beamte des 4. PR Kiel die Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Am 12.12.2023 gegen 19:50 Uhr betraten zwei maskierte junge Männer einen Drogeriemarkt in Elmschenhagen. Nach Angaben der 25-jährigen Kassiererin seien die Männer an sie herangetreten und hätten unter Vorhalt einer Pistole Geld gefordert. Nachdem die Tatverdächtigen eine niedrige dreistellige Summe Bargeld an sich genommen hätten, seien sie durch den Haupteingang geflüchtet.



Im Zuge der unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen erlangten Polizeibeamte des 4. PR Kiel durch Passanten Hinweise auf die Fluchtrichtung und auf ein mögliches Versteck in einem Haus in der Nähe. Dort trafen die Beamten die 17- und 22-jährigen Tatverdächtigen an und nahmen sie vorläufig fest. Bei der anschließenden Durchsuchung der Örtlichkeit fanden Beamte des Kriminaldauerdienstes Kiel die Tatwaffe, die zur Tatzeit getragene Kleidung und Bargeld.



Die Beamten verbrachten die tatverdächtigen Kieler in das Polizeigewahrsam. Der 17-Jährige wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel nach Abschluss der Maßnahmen am selben Abend an die Erziehungsberechtigten übergeben. Nach der Vorführung des 22-Jährigen am Mittwoch beim Amtsgericht Kiel, erließ ein Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel gegen den Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehl. Er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.



Die Tatverdächtigen werden sich in einem späteren Verfahren für die Taten verantworten müssen. Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.



Axel Bieler / Staatsanwaltschaft Kiel



Kai Teichmann / Polizeidirektion Kiel