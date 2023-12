Beamte des 4.

Kiel (ots) - Reviers bewiesen am Wochenende Gespür und nahmen drei Personen vorläufig fest, die tatverdächtig sind, mehrere Kellerverschläge sowie ein Auto aufgebrochen zu haben.



Freitagnachmittag bemerkten die Polizisten gegen 15:45 Uhr während einer Streifenfahrt zwei Personen in der Iltisstraße, die sich beim Anblick des Streifenwagens zügig entfernen wollten. Bei der anschließenden Kontrolle der 33 und 43 Jahre alten Männer stellten die Beamten fest, dass diese einen Werkzeugkoffer sowie eine Spielküche bei sich trugen. Die beiden konnten vor Ort keine schlüssigen Angaben zur Herkunft der Gegenstände machen. Mittels Recherche konnten diese letztlich einem PKW-Aufbruch in der Eutiner Straße zugeordnet werden, der Freitagvormittag angezeigt wurde. Die Tatverdächtigen kamen nach Ende der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß und werden sich in einem Gerichtsverfahren wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall verantworten müssen.



Ebenfalls wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall wird sich ein 25-Jähriger verantworten müssen, der in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Kellerverschläge eines Mehrfamilienhauses in der Raaschstraße aufgebrochen haben soll. Zivile Beamte des 4. Reviers bemerkten den wegen Einbruchstaten polizeilich bereits bekannten Mann gegen 01:40 Uhr, als er das Haus verließ. Auf Ansprache ergriff er zunächst die Flucht, konnte aber eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Im Haus selbst stellten die Polizisten fest, dass insgesamt 14 Kellerverschläge aufgebrochen und Gegenstände im Wert von geschätzt 3.000 Euro zum Abtransport bereitgestellt waren. Der Tatverdächtige befindet sich zur Stunde noch im Polizeigewahrsam und soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.



Matthias Arends