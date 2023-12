In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Dieselstraße zu einem Angriff auf einen 19-Jährigen, der dabei schwere Gesichtsverletzungen erlitt.

Schwentinental (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die den Angriff beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können.



Nach Angaben von zwei Zeugen sei der 19-Jährige gegen 04:30 in Höhe eines Stromkastens zwischen Diskothek und Fast-Food-Restaurant von vier männlichen Personen angegriffen worden. Die Männer sollen im Anschluss an die Tat in ein Taxi, vermutlich einen VW Touran, gestiegen sein. Als einer der Zeugen den Taxifahrer auf die vorangegangene Tat aufmerksam gemacht habe, seien die Personen ausgestiegen und zu Fuß geflüchtet. Der Taxifahrer, der bislang nicht ermittelt werden konnte, könnte ein wichtiger Zeuge sein.



Der Geschädigte erlitt bei dem Angriff schwere Gesichtsverletzungen, die in einer mehrstündigen Operation behandelt wurden. Lebensgefahr bestand nach Auskunft des behandelnden Arztes nicht. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass er bleibende Schäden davontragen könnte. Er selbst hat keine Erinnerung an die Tat und konnte die Täter nicht beschreiben oder Angaben zum Hintergrund der Auseinandersetzung machen.



Die Zeugen beschrieben den Haupttäter als stämmig, circa 25-30 Jahre alt und etwa 185 cm groß. Er habe eine blaue oder graue Cap und einen Trainingsanzug, vermutlich der Marke Adidas, getragen und ein deutsches/europäisches Erscheinungsbild gehabt.



Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und sucht nach weiteren Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben und/oder Hinweise zu den Tätern machen können. Insbesondere wird der Taxifahrer gesucht, bei welchem die vier Männer zunächst eingestiegen sein sollen. Hinweise nimmt die Polizeistation Schwentinental unter 04307 - 82 360 entgegen.



Matthias Arends