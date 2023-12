Samstagabend, 23.12.23, gab ein 50-jähriger Mann eine aufgefundene Geldbörse bei der Polizei ab.

Kiel (ots) - In der Geldbörse befand sich neben diversen persönlichen Papieren eine vierstellige Summe Bargeld.



Gegen 17:45 Uhr kam der Finder auf das 1. Polizeirevier Kiel und übergab einer Beamtin ein aufgefundenes Portemonnaie. In dem Portemonnaie, das der Mann in der Bülowstraße aufgefunden hatte, befanden sich insgesamt 1108 Euro Bargeld.



Am Vormittag des Heiligabend konnte die Beamtin den Eigentümer ausfindig machen und die Geldbörse samt Inhalt übergeben. Der 26-jährige Eigentümer zeigte sich sichtlich erfreut, er konnte das Weihnachtsfest nun doppelt genießen.



Stephanie Lage