Mittwochabend kam es vor und im späteren Verlauf auch in der Flüchtlingsunterkunft Schusterkrug zu insgesamt drei körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Kiel (ots) - Zwei Personen kamen in Krankenhäuser. Die Polizei war schnell vor Ort und konnte vier Beteiligte im Alter zwischen 20 und 33 Jahren ermitteln.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten zunächst ein 23-jähriger Mann sowie ein 26- und ein 33-Jähriger gegen 18:30 Uhr in Höhe der Bushaltestelle Boelckestraße in Streit. Der 23-Jährige sei von beiden Personen geschlagen worden und daraufhin zu Boden gefallen. Dann hätten sich die beiden Personen zunächst entfernt.

Gegen 19:00 Uhr kam es zu einer erneuten körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 26-Jährige und der 33-Jährige aus dem vorherigen Einsatz erneut polizeilich in Erscheinung traten und einen 20-jährigen Mann bedroht, gewürgt und mit einem Messer an der Hand verletzt haben sollen.

Gegen 23:45 Uhr ging erneut ein Notruf bei der Polizeileitstelle ein, es wurde eine weitere körperliche Auseinandersetzung gemeldet. Mehrere Streifenwagen wurden entsandt.

Die Einsatzkräfte stellten beim Erreichen der Gemeinschaftsunterkunft eine Person fest, die eine stark blutende Kopfplatzwunde aufwies. Hierbei handelt es sich um den 33-jährigen Mann aus den beiden vorherigen Einsätzen. Seinen Angaben zufolge sei er in seinem Zimmer in der Unterkunft von zwei unbekannten Männern angegriffen und mit einem Teleskopschlagstock geschlagen worden. Auch sei er mit einem Messer angegriffen und an den Händen verletzt worden. Die unbekannten Täter seien geflüchtet. Wenig später trafen weitere Einsatzkräfte auf den ebenfalls bereits zweimal in Erscheinung getretenen 26-Jährigen, der verletzt am Boden lag. Nach jetzigem Stand sei dieser ebenfalls durch die beiden unbekannten männlichen Personen mit einem Messer am Gesäß verletzt worden. Der 33-Jährige und der 26-Jährige wurden in Krankenhäuser verbracht. Die beiden Täter konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzungen und die Beteiligungen einzelner Personen müssen die Ermittlungen ergeben.



Die Ermittlungen führt das 1. Polizeirevier Kiel. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung und Bedrohung sowie Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Mitführens eines Messers eingeleitet.



Stephanie Lage