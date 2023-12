- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel - Samstag nahmen Polizeibeamte des 4.

Kiel (ots) - Polizeireviers Kiel eine männliche Person vorläufig fest, die zuvor in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Gaarden eingebrochen ist.



Am 23.12.2023 um 09:52 Uhr meldete sich eine aufmerksame Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses der Kaiserstraße bei der Polizei und teilte mit, dass sie einen Einbrecher in den Kellerräumen bemerkt habe und dass der Mann sich noch vor Ort befinde.



Die eingesetzten Polizeibeamten trafen den Tatverdächtigen an, als dieser das Haus gerade mit Diebesgut vollgepackten Taschen durch den Hintereingang verlassen wollte und nahmen den polizeibekannten 32-Jährigen vorläufig fest. Nach der Vorführung des Mannes beim Amtsgericht Kiel, erließ ein Haftrichter am gleichen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel gegen den Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehl. Er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.



Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob der Mann für gleichartige Taten verantwortlich ist. Der Tatverdächtige wird sich in einem späteren Verfahren für die Taten verantworten müssen.



Axel Bieler / Staatsanwaltschaft Kiel



Kai Teichmann / Polizeidirektion Kiel