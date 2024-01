Sonntag übergab eine ehrliche Familie der Polizei eine aufgefundene Sporttasche.

Kiel (ots) - Der Inhalt der Tasche führte die Polizeibeamtinnen letztlich zu einem noch nicht entdeckten Wohnungseinbruch.



Gegen 12:00 Uhr teilte ein Anrufer der Polizei mit, dass seine 7- und 9-jährigen Kinder während des Familienspaziergangs im Stadtteil Hasseldieksdamm eine scheinbar herrenlose Sporttasche in einem Bach aufgefunden hätten. In der Tasche befände sich viel Schmuck, weshalb man die Polizei kontaktiert habe.



Vor Ort nahmen die Polizistinnen des 3. Polizeireviers die aufgefundene Tasche entgegen und stellten beim Durchsuchen des Inhalts eine Postkarte fest, die an eine Adresse in Ottendorf adressiert war.



Im Rahmen der Ermittlungen begaben die Beamtinnen sich zu der Anschrift und stellten im rückwärtigen Bereich des Hauses eine offenstehende Terrassentür fest. Zudem war ein Kellerfenster zerstört und das Haus durchwühlt worden, sodass die Polizei von einem Einbruch ausgeht. Die Mieter befanden sich nicht vor Ort.



Die hinzugerufene Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahl ein. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 12 der Kriminalpolizei.



Rebecca Marczynski