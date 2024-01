Seit Donnerstag wird die 13 Jahre alte Saskia B.

Kiel (ots) - aus Kiel vermisst. Da bisherige Suchmaßnahmen der Polizei nicht zu ihrem Auffinden führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.



Das Mädchen verließ Donnerstagabend gegen ihre Anschrift in der Holtenauer Straße mit unbekanntem Ziel. Sowohl an bekannten Anlaufpunkten in Kiel und Preetz sowie Hamburg konnte sie bislang nicht angetroffen werden. Auch weitere umfangreiche Suchmaßnahmen führten nicht zu ihrem Antreffen. Eine Straftat dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht in Zusammenhang mit ihrem Verschwinden stehen.



Saskia ist ca. 165cm groß, hat schulterlanges, braunes Haar und ist von schlanker Statur. Über die aktuelle Bekleidung können keine Angaben gemacht werden.



Personen, die die Vermisste seit Donnerstagabend gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Kieler Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.



Matthias Arends