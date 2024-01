Dienstag führte das 2. Polizeirevier Kiel zusammen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Kiel, zwischen 06:30 Uhr und 16:00 Uhr, Verkehrskontrollen durch.

Kiel (ots) - Der Schwerpunkt der Kontrollen lag hierbei bei der Verkehrssicherheit von Fahrrädern und E-Scootern. Hierbei achteten die Kontrollkräfte besonders auf Rotlichtverstöße, die falsche Fahrbahnnutzung sowie die verbotswidrige Nutzung anderer Straßenteile, die Hauptunfallursachen darstellen.



An verschiedenen Kontrollorten im Stadtgebiet nahmen die Polizeibeamtinnen und -beamten und die Mitarbeiter der Stadt den Rad- und E-Scooterverkehr in Augenschein und ahndeten insgesamt 54 Verstöße.



Am Kontrollort Dreiecksplatz kam es zu neun Rotlichtverstößen durch Verkehrsteilnehmer. Außerdem beanstandeten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten vier Mal Gehwegnutzung sowie das Befahren der falschen Straßenseite.



Im Bereich des Asmus-Bremer-Platzes, Europaplatzes und der Holstenstraße fielen 19 Rad- und E-Scooterfahrer durch Befahren der Fußgängerzone außerhalb der erlaubten Zeit auf.



20 weitere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer befuhren trotz Verbotsschild die Ersatzbrücke der Hörnbrücke. Außerdem ahndeten die Polizistinnen und Polizisten drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und vollstreckten einen Haftbefehl.



Auffällig war nach Aussage der eingesetzten Beamtinnen und Beamten, dass ein Großteil der Räder in gutem Zustand war. Mängel an den Fahrrädern und E-Scootern stellten sie nur in Einzelfällen fest.



Insgesamt erhielten die Polizistinnen und Polizisten positive Rückmeldungen. Lediglich ein 49-Jähriger war mit seiner Kontrolle nicht einverstanden und beleidigte die Kontrollkräfte, woraufhin eine Anzeige wegen Beleidigung gefertigt wurde.



Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Verkehrskontrollen durchführen.



Rebecca Marczynski