Derzeit brennt in Bedburg-Hau an der Bedburger Weide eine Lagerhalle in voller Ausdehnung.

Bedburg-Hau (ots) - Hierdurch kommt es zu einer starken Rauchentwicklung und Verkehrsstörungen. Bitte meiden sie das Gebiet und umfahren es, wenn möglich, weiträumig.

Für die Anwohner wurde durch die Kreisleitstelle Kleve empfohlen, sich in geschlossene Gebäude zu begeben und Türen sowie Fenster zu schließen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden zwei Personen durch eingeatmete Rauchgase leicht verletzt.

Zur Brandursache und Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

Die Löscharbeiten dauern an. (as)